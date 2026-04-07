В петербургском «Оккервиле» могут довыбрать новых депутатов в сентябре

В муниципалитете «Оккервиль» в Невском районе Санкт-Петербурга в сентябре могут пройти довыборы, так как два депутата в местном собрании досрочно прекратили работу. Об этом в социальных сетях рассказал глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

В МО «Оккервиль» в сентябре могут пройти довыборы депутатов

Отметим, что в «Оккервиле» депутатского статуса лишили Дениса Маткаша. В 2025 году его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Мейксин добавил, что довыборы также могут пройти в МО «Красненькая речка» Кировского района и в МО «Новоизмайловское» Московского района.

Матвей Николаев