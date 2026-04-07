Губернатор Ленобласти выступил за обновление требований к облику небольших складов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал предложение комитета градостроительной политики региона о введении архитектурных стандартов для небольших промышленных и складских объектов. Их согласованием займутся муниципалитеты. Речь о зданиях до 1500 квадратных метров.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сделаем понятные требования к фасадам, цвету и общему виду, чтобы в промзонах и вдоль трасс не было пестрого разнобоя»,— подчеркнул господин Дрозденко.

По его словам, он дал поручение выстроить работу таким образом, чтобы новые правила не мешали работать малому бизнесу. Глава региона подчеркнул, что согласование должно оставаться для предпринимателей простым и понятным, а избыточных требований необходимо избежать.

Матвей Николаев