Уровень воды в нижегородской реке Теше побил паводковый рекорд

Рекордное повышение уровня воды обнаружили на реке Теше в Нижегородской области. Сегодня, 7 апреля, показатель достиг 119 мБС. До этого максимальным считалось значение 118,9 мБС, которое фиксировалось в 2012 и 2024 годах, сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Критичных паводковых ситуаций в округе нет, подготовка к сезону большой воды «определенно дала эффект», отметил мэр. По его словам, проблема идет из двух источников: от рек Теша, Шамка, Сережа, Чернушка, Акша и от снежных запасов в лесах и полях. Вода создает трудности для жителей населенных пунктов Чернуха, Пошатово, Никольское, Бебяево, Ковакса, Заречное, Кирилловка, Кичанзино, Выездное, Кожино, Сосновый, Лесной и района Лодочной станции. Также поступают сигналы с улиц Октябрьской, Симбирской, Лермонтова, Пушкина в Арзамасе.

«Две основные задачи — обеспечить мобильность жителей, это в основном касается поселений, и сохранность жилья. Огороды — точно не приоритет»,— написал Александр Щелоков.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее паводок отрезал от «большой земли» села Ломовка и Шилокша в Кулебакском округе. В Городецком оказались подтоплены дороги, пансионат и два детских лагеря.

Елена Ковалева