На Пасхальное богослужение в Анапе организуют работу общественного транспорта

В Анапе в ночь с 11 на 12 апреля будут работать два муниципальных городских маршрута для удобства жителей, которые планируют посетить Пасхальные богослужения. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Маршруты будут курсировать с 23:00 до 05:00. Речь идет об автобусах №2 от 12 микрорайона до микрорайона «Алексеевский» и №24 от гимназии «Эврика» до школы №6.

По пути следования городского транспорта располагаются храмы Серафима Саровского, преподобного Онуфрия Великого и равноапостольного Великого князя Владимира, а также церкви Державной иконы Божией Матери и иконы Божией Матери Умиления.

