Россельхозбанк объявляет о торгах

АО «Россельхозбанк» сообщает о проведении торгов в форме аукциона с применением метода снижения цены на право заключения договора уступки прав (требований) по обязательствам поручителей ООО «Тихий Дон» (ИНН 3652010825) в размере 73 млн руб., вытекающим из договоров/соглашений, судебных актов.

Организатор торгов – ООО «Центр дистанционных торгов».

Начальная цена продажи — 2 710 000,00 рублей;

минимальная цена продажи — 1 350 000,00 рублей.

Прием заявок: с 07 апреля 2026 по 04 мая 2026.

Торги состоятся — 12 мая 2026.

Подробная информация на сайте ЭТП «Центр дистанционных торгов» и в Воронежском филиале АО «Россельхозбанк» по тел.: +7(473)269-71-77 (вн. 1036), +7(4862)252-969 (вн. 1192)».

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.



