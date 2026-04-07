Председатель парламента Крыма оценил ситуацию с бензином на полуострове

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о сложной ситуации с поставками топлива на полуостров, подчеркнув, что власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения региона бензином, особенно в преддверии курортного сезона.

«Крым находится в непростой логистической ситуации: бензин к нам по воздуху не прилетит. Его можно доставить тремя способами, но все они в нынешних условиях непростые. Руководство республики и страны вовлечено в решение этого вопроса»,— отметил господин Константинов в комментарии «РИА Новости Крым».

Глава Госсовета РК подчеркнул, что главная цель — гарантировать бесперебойное снабжение как жителей региона, так и туристов. В марте-апреле в республике отмечен рост цен на топливо: за несколько недель бензин Аи-95 подорожал почти на два рубля.

