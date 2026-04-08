Малоэтажные ЖК занимают 8,8% предложения от всех продаваемых новостроек Перми

Малоэтажные комплексы высотой до четырех этажей занимают 8,8% доли рынка новостроек в Перми. Этот показатель идентичен среднему по городам-миллионникам в России. Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на аналитиков bnMAP.pro. Средняя цена квадратного метра в малоэтажной застройке в краевой столице составляет 167,4 тыс. руб. Это на 9,6% ниже средней цены среди всех девелоперских проектов (185,2 тыс. руб.).

Наибольшее сосредоточение малоэтажных новостроек (58,8%) в 2026 году зафиксировано в Ленинградской (22,2%) и Волгоградской областях (22,1%), а также в Подмосковье (14,5%). Меньше всего малоэтажных домов в продаже располагается в Новосибирске (0,7%), Уфе (1,3%), Воронеже (2,3%). При этом в Красноярске, Самаре и Челябинске проекты малоэтажной застройки в продаже отсутствуют вовсе.