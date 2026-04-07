В Кыштыме директора ресурсоснабжающей компании обвиняют в получении подкупа

Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым». Его обвиняют в получении коммерческого подкупа (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, днем 22 августа 2025 года руководитель организации получил от директора ООО «Управляющая компания “Семья”» 600 тыс. руб. Взамен он «фиктивно подписывал» акты проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду. Объект должен обеспечивать теплом жилые многоквартирные дома в Кыштыме.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска