Калининградца лишили свободы на 21 год за подготовку теракта по заданию ВСУ

В Калининградской области 38-летнего жителя Черняховского района признали виновным по статьям о приготовлении к террористическому акту, госизмене, незаконных приобретении взрывного устройства, хранении взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию. Следователи ФСБ установили, что в 2024 году обвиняемый собирался совершить теракт по заданию ВСУ. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

В Калининградской области мужчину осудили за подготовку теракта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининградской области мужчину осудили за подготовку теракта

Отмечается, что во время подготовки мужчина снимал на фото предполагаемый объект теракта, оценил уровень его защиты и передал информацию украинской стороне. После от подельников он получил самодельное взрывное устройство для исполнения преступления, которое пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Во время обыска в его жилище обнаружили порох и боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в областной прокуратуре.

Матвей Николаев