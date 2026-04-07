Волгоградский губернатор за месяц поднялся в рейтинге влияния глав регионов

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров укрепил позиции в рейтинге губернаторов субъектов РФ в марте этого года. Данные представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 7 апреля.

Господин Бочаров занял 56-е место в списке после получения средств на технопарк в сфере высоких технологий «Сталинград», пишет АПЭК. В феврале он располагался на 59-й строке рейтинга.

Технопарк «Сталинград» построят в Ворошиловском районе Волгограда в пойме реки Царицы. На эту цель выделено 235,8 млн руб. Территория технопарка займет 3,2 га, здесь построят объекты инфраструктуры общей площадью более 36 тыс. кв. м. В администрации Волгоградской области назвали создание центра стратегическим шагом к формированию инновационной среды, способной обеспечить долгосрочный рост промышленного сектора, повысить технологический уровень предприятий и их конкурентоспособность. В 2024 году технопарк «Сталинград» уже получил статус официального оператора «Сколково».

В марте кабмин распределил между субъектами более 46,5 млрд руб. Средства предназначены для возмещения расходов на формирование и обновление объектов промышленных технопарков. В число проектов, одобренных для выделения средств, помимо волгоградского «Сталинграда», вошли: технопарк «Мастер» в Башкирии, несколько объектов в Татарстане, промпарк «Губкин» в Белгородской области, индустриальный парк «Ставровский» во Владимирской, «Флагман» в Омской, ММК-индустриальный парк в Челябинской области, а также московский парк «Руднево».

Нина Шевченко