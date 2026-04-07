Чем меньше квартиры — тем больше складов: как микрожилье меняет рынок хранения вещей

Российский рынок недвижимости переживает двойную трансформацию. С одной стороны, квадратные метры в жилых комплексах стремительно сжимаются под давлением ипотечных ставок и изменения покупательских приоритетов. С другой — бурный рост электронной коммерции и дефицит свободных площадей разогревают сегмент складской недвижимости. Руслан Алексеев, сооснователь компании «МегаСклад», рассказывает, как микрожилье и склады меняют облик городов и привычки россиян.

Квартиры-«микробы»: новая норма российских городов

Свежие данные по России показывают, что квартиры в новостройках с каждым годом уменьшаются по площади, причем в 2026 году эта тенденция ускорилась по сравнению с предыдущими годами. Так, в начале 2026 года (январь—февраль) средняя площадь проданных квартир на первичном рынке составила около 44,5 кв.м, и по сравнению с 2025 годом этот показатель снизился на 3,4%.

Поэтому за последние 2–5 лет общий тренд понятный: площади в крупных городах (Москва, Петербург и др.) снизились на 10–25% в зависимости от локации, причем больше всего сократился метраж студий и однокомнатных квартир.

Причем показательный момент — изменение структуры спроса в высоких ценовых сегментах. По данным аналитиков, проанализировавших динамику с 2020 по 2025 год, доля малогабаритных квартир (до 40 кв. м) в бизнес-классе выросла с 17 до 42%. В премиальном сегменте этот показатель увеличился с 1–7 до 19%. Причем осенью 2025 года годовой прирост сделок по таким лотам достигал 83% .

Как объяснить эту тенденцию? Скорее всего, изменением философии покупателя: клиент предпочитает инвестировать в статус локации и качество среды, а не в избыточную площадь . Дополнительным стимулом выступают ипотечные программы: в погоне за льготной ставкой покупатели выбирают более дешевые компактные лоты, жертвуя метражом ради снижения кредитной нагрузки.

Складской коллапс: дефицит и новые форматы

Параллельно со «сжатием» жилого пространства рынок складской недвижимости переживает небывалый голод. Ситуация уже непростая: свободных складов почти нет. Число предложений аренды на минимуме — такого раньше не было.

Основными драйверами этого дефицита выступают гиганты e-commerce и ретейла. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года общий объем сделок по покупке и аренде складов в регионах (без учета столичного) может вырасти на 55,4% , достигнув 3,2 млн кв. м. Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и крупные продуктовые ретейлеры (X5, «Магнит») активно расширяют региональную инфраструктуру, запуская фулфилмент-центры в Южном федеральном округе, Сибири и на Дальнем Востоке .

Строительство новых складов ведется преимущественно под конкретного заказчика, что делает их недоступными для малого бизнеса и частных лиц. Но именно частники и микропредприниматели, лишенные гаражей и балконов в новых домах, формируют спрос на сегмент self-storage.

Self-storage: неликвид девелоперов в актив инвесторов

Рынок индивидуального хранения (кладовки, боксы) в России, находящийся на более ранней стадии развития по сравнению с США, показывает системный рост. По данным экспертов, к январю 2026 года средняя стоимость кладовых в России выросла на 5% (до 1,5 млн руб. в Москве), а объем предложения увеличился на 40,5%.

Для девелоперов продажа кладовых — это способ монетизировать неликвидные помещения: технические этажи, углы подземных паркингов и зоны, непригодные для проживания. В новых жилых комплексах, где традиционные балконы и лоджии стали редкостью (особенно в бизнес-классе), наличие кладовой становится критическим фактором комфорта.

Пока очевидно, что российский рынок self-storage демонстрирует устойчивость, несмотря на высокую ключевую ставку. В отличие от офисной или торговой недвижимости, спрос на хранение менее цикличный и более устойчив к экономическим колебаниям. При этом уменьшение средней площади квартир в новостройках усиливает потребность в выносном хранении, а ежегодный рост онлайн-торговли (~30%) стимулирует предпринимателей использовать кладовки в качестве мини-складов для товаров .

Мебель-трансформер как символ эпохи

Сокращение жилплощади не только порождает спрос на внешние склады, но и меняет внутреннее убранство домов. На рынке мебели фиксируется бум трансформируемых конструкций. По некоторым данным, вслед за ростом доли малогабаритных квартир в новостройках, продажи мебели-трансформеров увеличились на 40% за 2024 год.

Современные решения выходят за рамки классических диванов-книжек. В тренде — кровати, убирающиеся в шкаф, раскладные столы, многофункциональные кухонные острова и даже модульные стеллажи, которые можно пересобирать под текущие нужды.

Будущее: слияние форматов

Анализируя данные за первый квартал 2026 года, можно сделать вывод, что рынок движется к слиянию форматов. Владельцы микроквартир все чаще рассматривают аренду бокса на территории self-storage как необходимое продолжение своего жилого пространства.

Для девелоперов это сигнал к пересмотру концепций проектов. Дефицит машино-мест и балконов компенсируется развитой инфраструктурой хранения либо внутри ЖК (кладовые в паркинге), либо в шаговой доступности (отдельные склады). Рост осведомленности о формате личных мини-складов, повышение качества сервиса и внедрение технологических решений (онлайн-доступ, видеонаблюдение) постепенно превращают этот сегмент из нишевого в массовый сервис для миллионов горожан.

Таким образом, трансформация рынка хранения вещей сегодня — это прямая проекция изменений в жилищной сфере. Чем меньше становится квартира, тем больше места требуется городу для хранения вещей своего жителя. И в этом парадоксе заключен один из главных инвестиционных и потребительских трендов текущего года.