26 придомовых территорий подтопило в поселениях Ува и Яган в Удмуртии

По актуальной информации, в Удмуртии частично подтопило 14 придомовых участков в селе Яган и 12 в поселке Ува. Также зафиксирован подъем воды в реке Иж. Об этом сообщает председатель правительства республики Роман Ефимов в Мах.

Поднялся уровень воды в реке Ува. Вода затронула в поселке улицы Зарека, Набережная, Береговая, Орджоникидзе, Лермонтова и Толстого. Социально значимые объекты не затронуты.

«Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, эвакуация населения не требуется. Системы жизнеобеспечения населения, попавшего в зону подтопления, функционируют в штатном режиме, отключений нет»,— сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На данный момент в Удмуртии подтоплено более 150 придомовых территорий. Больше всего затопленных участков в Игринском районе — 98. Уровень реки Лоза достиг отметки 458 см. В Кизнерском районе в течение дня новых подтоплений не было, однако затронутыми паводком остается 50 участков.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. К противопаводковым работам готовы 3,5 тыс. человек, более 1,2 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 150 плавсредств и не менее 70 пунктов временного размещения.