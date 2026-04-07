Суд взыскал компенсацию за гибель в командировке кораблестроителя из Рыбинска

В Ярославской области суд взыскал с работодателя 2 млн руб. в пользу родственников строителя кораблей, погибшего во время нахождения в командировке. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Согласно материалам дела, работодатель отправил работника в служебную командировку. По прибытии в аэропорт его встретил знакомый на личном автомобиле. По пути на место работы произошла авария, в результате которой оба мужчины погибли.

Суд посчитал, что сотруднику должны были предоставить служебный транспорт, и взыскал с работодателя по 500 тыс. руб. в пользу каждого из родителей погибшего строителя и 1 млн руб. — в пользу супруги с ребенком.

Судебный пристав в Рыбинске возбудил производство и уведомил должника о мерах принудительного взыскания. После чего работодатель выплатил компенсации.

Алла Чижова