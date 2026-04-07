Из-за непогоды в Новороссийске введут режим повышенной готовности

В Новороссийске ожидается ухудшение погоды, в связи с чем администрация приняла решение ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Режим повышенной готовности для звена ГО и ЧС, экстренных служб и мэрии будет введен с 18:00 7 апреля. Мэр Новороссийска подчеркнул, что все силы и средства готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.

По данным Краснодарского ЦГМС, 7 и 8 апреля местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усиление ветра до 20-25 м/с. В реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Для отслеживания уровня подъема воды в реках Новороссийска функционируют десять датчиков. В городе организовали работу мониторинговых групп для контроля за метеорологической обстановкой.

София Моисеенко