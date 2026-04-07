В Оренбурге осудили жителя региона, похитившего бюджетные средства

Оренбургский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя региона, признанного виновным в хищении денежных средств при получении социальной выплаты на приобретение жилья. По данным суда, мужчина предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения.

Судом первой инстанции установлено, что обвиняемый с целью хищения денежных средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы в качестве социальной выплаты для приобретения жилья, обратился в отдел районной администрации, куда предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения. Позже он получил денежные средства.

Приговором суда оренбуржец признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, за которое ему назначили штраф в размере 150 тыс. руб. После обжалования в облсуде не нашли оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы, оставив приговор без изменения.

