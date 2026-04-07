В Беслане укрепили берег Терека за 187 млн рублей

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в своем Telegram-канале о завершении капитального ремонта берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки Терек в Беслане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Работы охватили участок протяженностью 1340 метров, они усилили защиту жителей западной части города и близлежащих экономических объектов от паводков. Республика Северная Осетия участвовала в федеральной государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов», что позволило оперативно реализовать проект. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) выделило на ремонт почти 187 млн руб. из федерального бюджета.

Специалисты полностью восстановили тело дамбы и ее откосы, устранив угрозу подтопления для Беслана. Река Терек регулярно несет риски наводнений в этом районе Правобережного района республики, особенно весной во время половодья. Ремонт стал частью системных мер по снижению природных рисков, которые власти Северной Осетии проводят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В феврале 2026 года Наталия Сологуб, представитель Росводресурсов, инспектировала объект и отметила его стратегическое значение. Министерство природных ресурсов Северной Осетии упоминало этот участок в планах на 2026 год, где также фигурировала расчистка 8 километров русел рек и ремонт дамбы озера Бекан.

Приказ Минприроды РСО-Алания №410 от 28 ноября 2025 года зафиксировал субсидии именно на этот капитальный ремонт для защиты Беслана. Ранее Сергей Меняйло обсуждал на совещании аналогичные противопаводковые меры, включая сооружения на Тереке протяженностью 4,1 км на реке Фиагдон. Федеральный проект Росводресурсов по защите от наводнений с 2022 года уже обезопасил сотни тысяч человек по России, и Беслан вошел в эту кампанию.

В марте 2026 года Сергей Меняйло встретился с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, где обсудили ремонт барражей на Тереке и других реках республики, таких как Урсдон, Ардон и Фиагдон. Эти усилия снижают риски для Дигоры, Ардона, Коста и Цмити. В Беслане теперь жители и инфраструктура получили надежную защиту от паводков, что особенно актуально в преддверии весеннего сезона.

Станислав Маслаков