«Спецавтобаза» начала бесплатную замену поврежденных контейнеров для мусора

АО «Спецавтобаза» начало бесплатную замену поврежденных или сгоревших мусорных контейнеров в Восточной зоне Свердловской области, включая Екатеринбург, сообщила пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что региональный оператор готов передать новые евроконтейнеры собственникам объектов при условии их постановки на баланс и последующего надлежащего ухода. Начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтобаза» Марс Суфиев рассказал, что владельцы площадок могут запросить оборудование через заявку. «Главное, чтобы собственник принимал активное участие в подписании актов приема передачи, а затем и в повышении контроля за происходящим на контейнерной площадке»,— пояснил он.

АО «Спецавтобаза» с 2018 года является региональным оператором Восточной зоны Свердловской области, в которую включены 34 муниципальных образования, в том числе Екатеринбург. В 2025 году компания передала собственникам мусорных площадок более 5,2 тыс. новых контейнеров, более половины из которых было установлено в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге функционирует около 10 тыс. мест накопления отходов, которые часто страдают от вандализма, заброса строительного мусора или поджогов, отметили в компании.

«При этом за повреждение мусорного контейнера назначается штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб., а за поджог возможна уголовная ответственность»,— добавили в пресс-службе.

Обязанности по очистке, дезинфекции и содержанию прилегающей территории лежат на управляющих компаниях или местных властях. Региональный оператор отвечает только за своевременный вывоз отходов. В компании добавили, что для бесперебойной работы мусоровозов собственникам необходимо обеспечивать свободный проезд к площадкам, не допуская блокировки путей припаркованными автомобилями.

Алексей Буров