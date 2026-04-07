«"Трон", очевидно, вдохновлен арт-объектом Каттелана "Америка"»

Совсем недавно рядом с мемориалом Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне появилась еще одна скульптура с политическим оттенком. Это гигантский золотой туалет в виде трона. Его название, как указано в табличке, «Трон, достойный короля». А его создатели — арт-группа Secret Handshake, та же группа анонимных художников, которые создали скульптуру «Лучшие друзья навсегда» с изображением сияющего Дональда Трампа и осужденного и ныне покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

«С таким количеством ужасов, которые происходят ежедневно, легко забыть, чего на самом деле достиг этот президент. Например, ремонт ванной комнаты Линкольна»,— так издеваются над американским лидером художники из «Секретного рукопожатия». Группа имела в виду ремонт, который Трампом осуществил в прошлом году: он «освежил» ванную комнату, примыкающей к спальне Линкольна, гостевой комнате в Белом доме. По настоянию Трампа зеленая плитка в стиле ар-деко была заменена на стерильный мрамор, что привело к интернет-мемам и насмешкам.

«В эпоху беспрецедентного разделения, обострения конфликтов и экономических потрясений президент Трамп сосредоточился на действительно важном: на ремонте ванной комнаты Линкольна в Белом доме,— отмечает арт-группа в сопроводительной табличке к своему объекту. — Это дань уважения непоколебимому визионеру, который посмотрел вниз, увидел проблему и покрасил ее в золото».

Скульптура высотой 3 м представляет собой золотой унитаз, на котором можно сидеть. Эксперты отмечают, что «Трон», очевидно, вдохновлен объектом Каттелана «Америка» 2016 года. Функционирующий унитаз из 18-каратного чистого золота был настолько популярен, что около 100 тыс. человек ждали возможности воспользоваться им в течение года пребывания в музее Гугенхайма. Еще в 2017 году администрация Трампа запросила в аренду картину Ван Гога, принадлежащую Гуггенхайму. Музей отказал, и заявил, что картина не может перемещаться согласно политике музея, и вместо этого предложила отправить в Белый дом как раз «Америку».