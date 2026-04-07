На Ставрополье экс-начальника отдела МЧС будут судить за мошенничество

В Ставропольском крае в суд передано дело в отношении бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левокумскому муниципальному округу и Нефтекумскому городскому округу МЧС России по Ставропольскому краю. Еще двое фигурантов дела обвиняются в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие считает, что в 2024 году директор фирмы Левокумского округа каждый месяц передавал взятки начальнику отдела надзорной деятельности. Сумма взяток составила 300 тыс. руб.

«Денежные средства предназначались за содействие в получении возглавляемого им предприятия тендеров по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом представитель надзорного отдела не имел намерений выполнять обещанное и не мог повлиять на результаты тендеров, проводимых на независимой интернет-площадке»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева