В Ставропольском крае за неделю от укусов клещей пострадали 90 человек

За минувшую неделю от укусов клещей пострадали 90 жителей Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом на территории региона уже провели акарицидные обработки мест, где чаще всего отдыхают люди. Это 20 тыс. кв.м. парков, скверов, пляжей, а также территорий предприятий и учреждений. Кроме того, специалисты обработали 43,1 тыс. голов крупного рогатого скота и свыше 40 тыс. голов мелкого рогатого скота.

С начала года к врачам за помощью обратились уже 163 жителя Ставропольского края. Все они пострадали от укусов клещей.

Мария Хоперская