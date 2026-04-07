На Ставрополье из-за заморозков объявили штормовое предупреждение
Из-за заморозков в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.
Местами по региону ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Утром 8, 9 и 10 апреля температура воздуха упадет до -1°С и -3°С.
Кроме того, до конца суток 7 апреля и 8 апреля в северной части региона местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса.