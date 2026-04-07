На Ставрополье к осени появятся еще 54 га молодого леса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о продолжении ежегодной программы лесовосстановления в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в регионе планируют создать еще 54 гектара новых лесных массивов, а уже весной высажены деревья на площади 16 гектаров, из которых 10 га приходится на Ипатовский округ и 6 га — на Арзгирский. В апреле работы по посадке саженцев продолжатся в Предгорном и Советском округах, а также в Кисловодске.

В степном Ставропольском крае леса и лесополосы составляют всего около 1,6% территории, но при этом играют ключевую роль в защите почвы от ветров, удержании влаги и сохранении ее плодородия. По данным регионального Минприроды, на высадку 54 га лесных культур в 2026 году из федерального бюджета выделено 20 млн руб. Планируется задействовать для работ пять районов, основной объем — в Арзгирском округе.

Федеральное поручение по сохранению лесов и развитию лесовосстановления реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2025 году на Ставрополье уже высадили около 85 тыс. молодых деревьев, а участники экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» добавили около 27 тыс. саженцев. Всего за год в крае появилось более 100 тыс. новых деревьев и кустарников.

Власти делают ставку на комбинированный подход: высадку саженцев, уход за молодыми лесами и развитие лесополос вокруг населенных пунктов. В 2026 году в регионе планируют запустить пилотный проект комплексного восстановления 200 га лесополос с привлечением частных инвестиций. В перспективе это должно усилить защиту сельскохозяйственных земель от эрозии и опустынивания, а также повысить комфортность проживания в регионе.

