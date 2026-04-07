Власти опровергли введение военной тревоги в Екатеринбурге

Информация об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге является недостоверной, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Ее источником был Telegram-канал, замаскированный под новостное СМИ.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным «Антитеррор Урал», этот канал был создан для распространения ложных сведений. Так, в одной из публикаций говорилось, что на Вторчермете якобы была выявлена вооруженная диверсионно-разведывательная группа ВСУ, поэтому на улицы города экстренно вывели военную технику.

«Данные сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание панических настроений и дестабилизацию обстановки в регионе»,— сказано в сообщении «Антитеррор Урал».

Ирина Пичурина