Даже удивительно, что кто-то в наше турбулентное для всего мира время отваживается запускать автомобильные стартапы. Впрочем, если речь идет не о массовых машинах, а о штучном товаре, адресованном богатым фанатикам, то это совсем другое дело. Эти ребята готовы потратиться на очередную игрушку, даже если все вокруг перевернется вверх дном.

Попробуйте найти в сети видео по словам Lola Cars. Наверняка это будут короткие сюжеты практически без слов, с одними междометиями. Где-нибудь на закрытом гоночном полигоне какого-нибудь знаменитого гонщика сажают в машину с неизвестной большинству из нас надписью Lola в кружке эмблемы. Выглядит автомобиль более чем олдскульно, чем-то похож на спорткары из фильма «Форд против Феррари». Приземистый, весь такой округлый. Но вот пилот садится за руль, и дальше начинаются охи, ахи и упоминания Господа Бога, настолько эта Lola держит дорогу и буквально липнет к асфальту на виражах.

Знаменитая британская компания Lola Cars, блиставшая на гоночных состязаниях в 1960-е годы, в 2012-м обанкротилась. Позже ее выкупил Тилль Бехтольсхаймер, британский гонщик с немецким именем. Под его руководством и при его инвестициях компания решила строить реплики знаменитых спорт-прототипов более чем полувековой давности.

Lola T70S и ее GT-версия построены на алюминиевом мононоке. В конструкции используется натуральный сверхлегкий материал, изготовленный из растительных волокон и натуральной смолы. В итоге масса гоночной машины, которая GT, составляет всего 860 кг. До «сотни» она стартуем меньше чем за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Lola Cars пока не объявляла цену на свою автомобили, но эксперты полагают, что она составит никак не менее 750 тыс. фунтов стерлингов за дорожную версию. GT ожидаемо обойдется значительно дороже. Совокупный тираж двух моделей марки Lola составит всего 16 экземпляров.