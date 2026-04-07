В Самаре предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе для Минобороны
В Самаре военные следователи предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) бывшим должностным лицам военного представительства Минобороны России Андрею Фролову и ФКП «Самарский завод “Коммунар”» Марине Галимовой. Об этом сообщает СУ СКР.
Как установило следствие, в 2015 году государственный заказчик заключил многомиллионные контракты на выполнение производственных работ с федеральным казенным предприятием. На Андрея Фролова и Марину Галимову возлагались обязанности по заключению и контролю за надлежащим выполнением контрактов.
Обвиняемые «организовали внесение в финансовые документы заведомо ложных сведений о стоимости предоставляемых услуг для компенсации затрат предприятия». На счет ФКП «Самарский завод “Коммунар”» необоснованно перечислены бюджетные деньги в размере свыше 178 млн руб. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
В СУ СКР также сообщают, что для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом по уголовному делу наложен арест. Расследование продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле в Главном военном следственном управлении СКР.
Ранее сообщалось, что директор ФКП «Самарский завод "Коммунар"» Марина Галимова признана виновной во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). Она была приговорена к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 11 млн руб. и с лишением на 7 лет права заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса.