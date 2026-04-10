Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об особенностях проекта «Галс-Девелопмент» и о том, как архитектура, дизайн и искусство соединяются в единую среду.

Замоскворечье — один из редких районов Москвы, где буквально за одну недолгую прогулку можно пройти несколько столетий архитектурной истории города — своего рода живая хроника московской архитектуры. Здесь сохранились храмы XVII века, например, церковь Воскресения в Кадашах, один из самых изящных памятников московского узорочья.

Рядом стоят купеческие усадьбы XIX века, времени, когда район был центром торговой Москвы. А если пройти к набережным, появляются уже здания XX века, архитектура новой эпохи города. Здесь можно увидеть и конструктивистские дома 1920-х годов, когда архитекторы искали новый язык для Москвы, и более монументальную архитектуру 1930-х.

В XXI веке эта история получает продолжение в новых архитектурных проектах. Окажемся на тихой Шлюзовой набережной, напротив Дома музыки. Здесь компания «Галс-Девелопмент», входящая в группу ВТБ, строит элитный жилой комплекс «Монблан». Его архитектурную концепцию разработало именитое бюро СПИЧ. Как рассказывает автор проекта Сергей Чобан, архитектура здания отсылает к образу горы Монблан: центральная башня в 27 этажей имеет скульптурный силуэт и стеклянный фасад, который постоянно играет со светом и отражениями воды Москвы-реки.

Архитекторы строят композицию на контрасте: более низкие корпуса высотой 7-12 этажей с фасадами из натурального камня формируют спокойную линию городской застройки вдоль набережной, а башня-пик становится вертикальной доминантой ансамбля. Здесь возникает интересная архитектурная перекличка: многие здания, стоящие у воды, проектируются так, чтобы их образ завершался отражением.

Великий архитектор Оскар Нимейер часто работал именно с этим приемом, когда архитектура читается вместе с отражением в воде как единое целое. «Монблан» — красивый пример применения этого принципа: здание задумано так, чтобы восприниматься вместе с отражением в воде, и это создает интересный диалог между созданным человеком и созданным природой.

Иностранные путешественники XIX века отмечали, что аромат фруктовых садов буквально окутывал Замоскворечье. И это неудивительно: значительная часть района тогда состояла из купеческих усадеб, и почти у каждого дома росли яблони, вишни, сливы и груши, а летом в тихих дворах пили чай у открытых окон. Москва производила на иностранцев впечатление неспешного и безмятежного города. Французский писатель Теофиль Готье, путешествовавший по России в середине XIX века, писал, что город утопает в садах и увенчан бесчисленными куполами церквей. И особенно это ощущалось именно в Замоскворечье.

Сегодня такого количества садов здесь уже нет: историческая усадебная застройка постепенно уступила место плотному городскому кварталу. Поэтому особенно интересно, когда в современных проектах возвращается сама идея домашнего сада как приватного пространства для жителей комплекса. Именно такую идею предложила компания «Галс-Девелопмент», входящая в группу ВТБ в своем проекте «Монблан» на Шлюзовой набережной. Во внутреннем дворе элитного жилого комплекса появится ландшафтный сад в альпийском стиле.

На площади почти 7 тыс. кв. м высадят ели и сосны, липы и красные клены, магнолии, анемоны и, конечно, белоснежные гортензии сорта Mont Blanc. Галерея-берсо для прогулок летом будет увита плющом и плетистыми розами.

Для маленьких жителей «Монблан» во дворе будут две отдельные детские площадки — для малышей и детей постарше. В амфитеатре можно будет проводить камерные мероприятия и мастер-классы, а для занятий спортом в глубине двора предусмотрена отдельная зона воркаута. Вдоль прогулочных дорожек разместят арт-объекты, символизирующие силы природы.

Так возникает любопытная перекличка эпох: в старейшем районе Москвы вновь появляется сад, приватный, предназначенный для жителей дома и их гостей, возвращающий традицию усадебных, домашних садов, которые когда-то были неотъемлемой частью Замоскворечья.

Замоскворечье — один из тех районов Москвы, где искусство присутствует почти на каждой улице. Уже в XIX веке здесь сложился особый культурный ландшафт купеческой Москвы: в особняках формировались художественные коллекции, положившие начало великим музеям.

Самый известный пример — семья Павла Третьякова. Главный дом Третьяковых находился в Лаврушинском переулке. Именно здесь собиралась коллекция русского искусства, которая позже стала основой Третьяковской галереи, одного из главных музеев страны. В том же районе жили представители другой знаменитой купеческой династии — Морозовы, владельцы текстильной империи и покровители искусства. Их особняки располагались на Ордынке и в соседних переулках, а сами они активно участвовали в культурной жизни Москвы.

Здесь же жили Бахрушины — крупные меценаты театра. Алексей Бахрушин собирал театральные костюмы, декорации, рукописи и афиши русских театров, и со временем его коллекция стала основой Государственного центрального театрального музея имени. Бахрушина, крупнейшего театрального музея в мире. Любопытно, что всё началось с дружеского спора Бахрушина с коллекционером Алексеем Урусовым: кто из них соберет соберет более интересную коллекцию театральных реликвий.

Так Замоскворечье постепенно стало местом, где предпринимательство соседствовало с коллекционированием, а купеческие особняки превращались в культурные институции. Эта благородная традиция продолжается и сегодня. В элитном жилом комплексе «Монблан» от компании «Галс-Девелопмент», входящей в группу ВТБ, общественные пространства наполнят арт-объектами. В гранд-лобби установят световую инсталляцию «ледяной каскад» — композицию из более чем 500 хромированных металлических трубок, которые ниспадают сверху, напоминая потоки воды на ледяной гряде.

Пять лобби камерных жилых секций «Монблан» также посвящены образам горной природы. В основе подхода – сенсорный дизайн, где природные текстуры, материалы и освещение благотворно влияют на психоэмоциональное состояние человека. Так архитектура, дизайн и искусство соединяются в единую среду, продолжая культурную традицию Замоскворечья.

Замоскворечье — район Москвы, где многие городские новшества появлялись раньше, чем в других частях города. Во многом это объясняется его историей: здесь жили состоятельные московские купцы, люди практичные, ценившие комфорт и технические новинки. Поэтому многие инженерные решения сначала появлялись именно в их домах.

Например, в доме Бахрушиных в конце XIX века уже были электрические люстры в то время, когда электричество в московских домах еще оставалось редкостью. В особняке применялась и усовершенствованная система отопления: вместо традиционных печей использовалось воздушное отопление, при котором теплый воздух распределялся по дому через специальные каналы. Там же была устроена и продуманная вентиляция, особенно в помещениях, где хранилась знаменитая театральная коллекция Бахрушина: костюмы, декорации и архивы требовали постоянного движения воздуха.

Позднее Замоскворечье стало местом уже других городских экспериментов. Один из самых известных примеров — Дом на набережной, построенный в начале 1930-х годов. Для своего времени это был настоящий технологический прорыв: здесь были лифты, центральное отопление, горячая вода, мусоропроводы, собственные прачечные. Но главное — это был фактически «город внутри здания»: в комплексе работали клуб, кинотеатр, магазины и другие общественные пространства.

Традиция таких решений в Замоскворечье продолжается и сегодня. Например, в современном жилом комплексе «Монблан» на Шлюзовой набережной от «Галс-Девелопмент» для жителей предусмотрены клабхаус: гостиная с библиотекой и кофе-поинтом для работы и отдыха резидентов, детский клуб, ресторан с видом на реку. Здесь можно провести деловую встречу, встретиться с друзьями или спокойно поработать, пока дети заняты своими делами в клубе. Когда все находится рядом, выигрываешь самое ценное, что у нас есть, — время.

Замоскворечье традиционно считалось одним из самых удобных районов Москвы для жизни с детьми. Еще в XIX веке здесь жили богатые купеческие семьи, и многие дома представляли собой настоящие городские усадьбы с садами и просторными дворами. Именно там проходило детство: ребята играли среди деревьев, запускали бумажных змеев, гуляли по тихим переулкам.

В этих местах вырос Александр Островский, который писал, что Замоскворечье «вскормило его первыми впечатлениями». В XX веке район продолжил эту традицию уже в новой городской архитектуре. Именно в Замоскворечье появляются одни из первых в Москве домов, в которых спроектированы пространства для детей: дворы для игр, а также детские сады и клубы прямо внутри жилых зданий.

И сегодня Замоскворечье остается районом, удобным для жизни с детьми. Так, в элитном жилом комплексе «Монблан» на Шлюзовой набережной для самых маленьких жителей создана детская экосистема: во дворе расположены площадки для активных игр, причем зоны для малышей и детей постарше разделены. Во дворе появится и амфитеатр для мероприятий, где можно, например, научиться делать бумажных змеев или послушать лекцию про динозавров. Внутри комплекса откроют детский клуб. Там будут зоны для активных игр и пространство для спокойного творчества.

Концепцию клуба разработало бюро «Дружба» совместно с психологами и педагогами. Они исходили из простой идеи, что дети обожают секреты и скрытые маршруты. Поэтому в клубе предусмотрен в том числе потайной лаз. Тот случай, когда начинаешь немного завидовать детям: невольно вспоминается «Алиса в стране чудес» и хочется самому оказаться в этом полном чудес мире.