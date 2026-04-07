Подростка, убившего учительницу в Добрянке, проверят на вменяемость

Для определения психического состояния подростка, убившего учительницу добрянской школы №5, назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. В рамках расследования уголовного дела будет также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Преступление было совершено сегодня утром. 17-летний ученик девятого класса школы №5 Добрянки нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию. Известно, что он состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Подросток задержан и водворен в изолятор временного содержания. Завтра Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.