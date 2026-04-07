В Милютинском районе выявили незаконное зарастание сельхозугодий

В Ростовской области выявили нарушения на сельскохозяйственных землях в Милютинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а площадь зарастания составила 8 га. Кроме того, признаков сельскохозяйственной деятельности на территории специалисты не обнаружили.

По данным надзорного органа, собственник не выполняет требования по улучшению и защите земель и охране почв. Управление Россельхознадзора планирует применить соответствующие меры реагирования.

