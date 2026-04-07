Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Актриса Джоан Кроуфорд, попробовав «Пина Коладу», как говорят, заявила: «Это лучше, чем дать пощечину Бэт Дэвис». Ром, кокос и ананасовый сок — ощущается сладко и нежно, как поцелуй. Впрочем, бывали сравнения и получше. Двух голливудских дев связывала многолетняя вражда, так что коктейль Кроуфорд понравился. А вот пиратам — нет.

По легенде, «Пина Коладу» придумал пуэрториканский корсар Роберто Кофреси, пытаясь сладким усмирить команду, готовую к бунту. Больше о нем никто не слышал, так что попытка явно не удалась. По официальной версии, коктейль создал бармен Рамон «Мончито» Марреро из отеля Caribe Hilton в Сан-Хуане (столица Пуэрто-Рико в 1954-м). Коктейль впечатлил постояльцев и придал индивидуальности туристическому имиджу страны.

Благодарные пуэрториканцы объявили его национальным напитком, а в июле 2024-го с помпой отметили Национальный день «Пина Колады». Что же, каждой стране нужен символ. И этот — отнюдь не худший.

Павел Шинский