Одно только слово «жара» порой заставляет спортсменов содрогнуться. Ведь во время аномального повышения температуры, а также при больших нагрузках человеческий организм, даже серьезно тренированный, может не выдержать. В разных видах спорта зафиксированы случаи летального исхода после теплового удара. Но это далеко не всегда останавливает атлетов.

В 2007 году перед знаменитым чикагским марафоном столбик термометра в тени показывал +31°C. Добавим к этому высокую влажность, и станет понятно, что выходить на старт было безумием. Но никто не отказался. Уже на первых километрах участники начали падать в обмороки. Организаторы заготовили слишком мало питьевой воды, и марафонцам пришлось пить из фонтанов для птиц. Мэр Чикаго пытался остановить забег, но на трассе было 30 тыс. участников. Многие отказывались останавливаться. Забег превратился в хаос. Этот марафон вошел в историю под названием «Плавильня».

А вот противостояние легкоатлетов СССР и США в Филадельфии в 1959-м назвали «Забегом смерти». На улице было +34°C, а влажность доходила до 90%. Судьи предлагали перенести старт, но политическая напряженность между странами не позволила пойти на уступки. На дистанцию 10 тыс. м вышли четыре атлета, по два от каждой страны. До финиша добрался только один — Алексей Десятчиков. Остальных госпитализировали из-за тепловых ударов. У американца Роберта Сота остановилось сердце, и советский врач реанимировал его прямо на дорожке. В суматохе Десятчиков пробежал лишние 400 м, но все равно пришел первым.

Американская пресса потом напишет, что это был первый в истории легкой атлетики случай, когда спортсмены по-настоящему рисковали жизнью ради победы.

Владимир Осипов