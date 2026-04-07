Мы сотни раз слышали, что разнообразие в тарелке — это маст-хэв для поддержания тела в хорошей форме. Многие запомнили, что в рацион нужно включить больше овощей и белка, есть можно всё, но в небольших количествах, соблюдая «принцип радуги». Однако американские ученые в исследовании, которое публикует Health Psychology, пришли к неожиданным выводам. Они утверждают, что если человек хочет сбросить вес, его лучшим другом должна стать рутина: предсказуемый режим питания, повторяющийся рацион и стабильная калорийность.

Исследователи проанализировали пищевые дневники более 100 человек, которые худели по специальной программе. Участники записывали всё, что ели, и ежедневно взвешивались. Те, кто выбирал одни и те же блюда, потеряли в среднем 6% веса. А те, кто питался разнообразно, — чуть больше 4%.

Разница небольшая и не доказывает причинно-следственную связь. Кроме того, такие факторы, как самодисциплина и мотивация, тоже влияют на успех. Однако, как утверждают ученые, смысл не в том, что монорацион полезен. Пищевой мир устроен как минное поле: на каждом углу поджидают соблазны, и каждый раз собирать полезное блюдо с нуля — это колоссальная нагрузка на силу воли. Создавая простые ритуалы вроде завтрака из овсянки с ягодами или обеда из птицы и цельнозерновых, мы снимаем с себя эту тяжелую задачу. И риск сорваться становится минимальным.

Ученые добавляют, что разнообразие всё же не стоит сбрасывать со счетов, и большая палитра питательных веществ — это то, что нужно для здоровья. Но никто не мешает чередовать меню, просто обращаясь к своему списку базовых блюд и меняя ингредиенты, как детали конструктора.

Анна Кулецкая