В Новороссийске готовы к запуску 15 городских фонтанов

В Новороссийске завершили ремонтные работы на городских фонтанах. Как сообщил руководитель МБУ «Комплексное содержание территорий» Альберт Белялов на аппаратном совещании в мэрии 7 апреля, фонтаны уже готовы к запуску.

Ремонтные работы удалось выполнить раньше установленного срока. Специалисты провели комплексную очистку объектов и техническое обслуживание основного оборудования.

Всего на балансе МБУ «КСТ» находятся 15 фонтанов в Южном, Центральном и Приморском районах Новороссийска. Для выполнения их ремонта во втором полугодии 2025 года мэрия закупила насосы высокого давления и необходимое электрическое оборудование на общую сумму более 6 млн руб.

На фонтанах настроили системы фильтрации и водоподготовки, восстановили структурную целостность и гидроизоляцию, отремонтировали гранитное покрытие и произвели зачистку скульптур от известкового налета. На объектах уже произвели тестовый запуск с настройкой оборудования.

Кристина Мельникова