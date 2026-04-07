Арестован житель Ульяновска, обвиняемый в совершенном в 2000 году заказном убийстве

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве, совершенном 26 лет назад»,— сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь региональное следственное управление СКР сообщило, что возобновлено производство по уголовному делу по факту совершения заказного убийства мужчины в марте 2000 года (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

По данным регионального УМВД, 14 марта 2000 года злоумышленник зашел в офис на территории Центрального рынка Ульяновска, несколько раз выстрелил в директора скрылся. Один выстрел из пистолета с глушителем был совершен в грудь жертвы, второй — в голову. Киллер бросил пистолет на месте преступления. Директор был еще жив, когда его, тяжело раненого, обнаружили в кабинете сотрудники, но через три дня скончался в больнице, не приходя в сознание. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но задержать убийцу по горячим следам не удалось.

В полиции отмечают, что в результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили личность подозреваемого и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали его на территории Ульяновской области. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили заказчика преступления. Он содержится в исправительном учреждении ФСИН России, где отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления».

По данным «Ъ-Волга», речь идет о резонансном убийстве директора Центрального рынка Михаила Мартынова. Тогда, в 2000 году, следствием рассматривались до 20 версий заказного убийства — от отношений директора с кредиторами и должниками до конфликтов с арендаторами.

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к правоохранительным органам, арестованный обвиняемый в убийстве —54-летний ИП Ильгиз Мухаметжанов (виды деятельности — оптовая торговля цветами и растениями, выращивание рассады). Все это время он был уверен, что его уже не найдут. По предварительным данным следствия, обвиняемый признался, что заказ на убийство поступил от «яичного короля» — Азата Шайдуллова по кличке «Бегемот». Собеседник «Ъ-Волга» отмечает, что у следствия сейчас есть все неопровержимые доказательства вины фигуранта.

Как ранее сообщал «Ъ», Азат Шайдуллов занимался в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х реализацией куриных яиц и пытался подмять под себя весь рынок этой продукции в регионе. Создав ОПГ, он занимался запугиванием коммерсантов, рэкетом, бандитизмом и разбоем, был заказчиком нескольких убийств конкурентов. В 2007 году Азат Шайдуллов был приговорен к 21 году колонии строгого режима за убийство, бандитизм и разбой в составе ОПГ из 11 человек. В 2009 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух свидетелей по первому уголовному делу, в 2024 году — снова к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство по найму конкурента.

Как отмечал источник в беседе с «Ъ-Волга», Азат Шайдуллов хотел взять Центральный рынок Ульяновска под свой контроль (в то время рынок был муниципальным унитарным предприятием), «но Мартынов этому оказывал противодействие». По словам собеседника, Азат Шайдуллов обещал ему за исполнение заказа простить долги и заплатить еще $2,5 тыс.

Сергей Титов, Ульяновск