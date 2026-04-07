Весной на военную службу в Свердловской области направят 6 тыс. призывников

В Свердловской области с 10 апреля начнется весенний призыв на военную службу: к месту прохождения отправятся более 3 тыс. жителей региона. Как сообщил военный комиссар области Юрий Аксенов, призывная кампания проводится в течение всего календарного года, а годовое задание составляет свыше 6 тыс. человек В прошлом году в войска было направлено 6,8 тыс. призывников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В этом году в работу призывной комиссии внесены изменения: теперь она действует круглогодично. Призыв проводится с использованием государственной системы единого реестра воинского учета. Благодаря цифровому формату повестки направляются через портал «Госуслуги», а сведения о праве на отсрочку поступают напрямую от вузов и работодателей призывников. Такая схема позволяет гражданам заранее планировать участие в мероприятиях призыва и избегать ажиотажа в пунктах отбора, отметил господин Аксенов.

Основную часть призывников составляют выпускники средних профессиональных учебных заведений, молодые люди, которые имеют навыки вождения автомобиля, призывники с научной подготовкой. От срочной службы освобождены те, кто участвовал в добровольческих формированиях, рассказал военный комиссар.

По словам Юрия Аксенова, значительная часть призывников выражает желание проходить службу в воздушно-десантных войсках — ежегодно туда направляют более ста человек. Ведется также работа по привлечению молодых специалистов в научные роты: их составляют около 15 человек в год, хотя желающих больше за счет выпускников УрФУ.

Большой интерес у призывников вызывает служба в беспилотных войсках, рассказал господин Аксенов. «В прошлом году создали беспилотные войска. Это интеллектуальный вид войск, он связан с цифровыми технологиями, это войска будущего»,— сказал военный комиссар. По его словам, туда набирают в первую очередь молодых призывников, обучаются по этому направлению в колледжах, соответствующая программа есть в УрФУ.

В военном комиссариате также напомнили о возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Он предполагает трудовую деятельность сроком 18 месяцев за пределами региона проживания призывника. По данным комиссии, в прошлом году таким правом воспользовались пять человек. Решение о направлении на АГС принимается индивидуально, после рассмотрения заявления и прохождения медицинского освидетельствования.