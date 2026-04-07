В СИЗО отправлен директор детского дома в Красноярском крае

Суд в Красноярске заключил в СИЗО на два месяца директора ККУ «Емельяновский детский дом». Ей вменяют два эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, в начале 2024 года индивидуальный предприниматель, заключивший два контракта с детским домом на поставку одежды, передал директору через посредника 165 тыс. руб. Вознаграждение, считают правоохранители, предназначалось за общее покровительство и лоббирование интересов бизнесмена.

Кроме того, в июне 2025 года глава учреждения фиктивно трудоустроила знакомую на должность медсестры. В период до февраля 2026 года она таким образом присвоила себе 440 тыс. руб. Суммарный ущерб от действий директора детского дома оценивается в 665 тыс. руб. О задержании фигурантки дела стало известно 2 апреля.

