В Ростове здание и земельный участок под ним продают на торгах за 58 млн рублей

В Ростове-на-Дону муниципальное жилое здание и земельный участок под ним продают на торгах за 58 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

На торги выставили недвижимое имущество на улице Левобережной, 82. Стоимость здания — 9,2 млн руб., а участка — 48 млн руб. Кроме того, за 706,7 тыс. руб. продают автомобиль TOYOTA CAMRY. Он находится в муниципальной собственности.

Торги пройдут 5 мая.

Также со 2 по 28 апреля принимаются заявки на участие еще в одних торгах. На «электронной торговой площадке ГПБ» продают муниципальное нежилое помещение в переулке Днепропетровском. Начальная цена объекта площадью 32,7 кв.м. составляет 2,4 млн руб.

Торги пройдут 7 мая.

Мария Хоперская