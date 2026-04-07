Комитеты гордумы Астрахани рассмотрели три программы: ЖКХ, культуру и транспорт
Четыре комитета городской думы Астрахани провели совместные заседания, в ходе которых рассмотрели изменения в ряд муниципальных программ. Основное внимание депутаты уделили сферам энергосбережения, культуры и транспорта, сообщили в пресс-службе городского парламента.
Фото: Городская дума Астрахани
Комитеты по городскому хозяйству и бюджету обсудили корректировки программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани». С докладами выступили глава управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Тимур Калинкин и начальник управления по капстроительству Сергей Брюханов.
Изменения в программу развития культуры рассмотрели комитеты по соцполитике и бюджету. Начальник отдела правового и экономического обеспечения управления культуры Ольга Тапилина представила аспекты ремонта зданий школ искусств и библиотек в отдаленных районах города.
Внесение изменений в программу «Развитие городской транспортной системы» комитеты по строительству и бюджету продолжат позже, поскольку нужно детально изучить на местах результаты замены остановочных комплексов, проведенной администрацией Астрахани.
Работа над согласованием всех трех муниципальных программ будет продолжена на следующих заседаниях думских комитетов.