Комитеты гордумы Астрахани рассмотрели три программы: ЖКХ, культуру и транспорт

Четыре комитета городской думы Астрахани провели совместные заседания, в ходе которых рассмотрели изменения в ряд муниципальных программ. Основное внимание депутаты уделили сферам энергосбережения, культуры и транспорта, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Фото: Городская дума Астрахани

Комитеты по городскому хозяйству и бюджету обсудили корректировки программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани». С докладами выступили глава управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Тимур Калинкин и начальник управления по капстроительству Сергей Брюханов.

Изменения в программу развития культуры рассмотрели комитеты по соцполитике и бюджету. Начальник отдела правового и экономического обеспечения управления культуры Ольга Тапилина представила аспекты ремонта зданий школ искусств и библиотек в отдаленных районах города.

Внесение изменений в программу «Развитие городской транспортной системы» комитеты по строительству и бюджету продолжат позже, поскольку нужно детально изучить на местах результаты замены остановочных комплексов, проведенной администрацией Астрахани.

Работа над согласованием всех трех муниципальных программ будет продолжена на следующих заседаниях думских комитетов.

Нина Шевченко