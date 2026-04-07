На Кубани в повышенную готовность приведены силы экстренного реагирования

В Краснодарском крае привели в повышенную готовность силы экстренного реагирования из-за прогноза неблагоприятных погодных условий и угрозы паводка на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел оперативное совещание с представителями краевых ведомств и главами муниципалитетов для обсуждения превентивных мер по минимизации рисков. По его словам, на реках черноморского побережья метеорологи прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В связи с этим он поручил главам муниципальных образований дополнительно организовать посты визуального наблюдения на потенциально опасных объектах.

Согласно прогнозу, в крае до конца суток 7 апреля и ночью 8 апреля местами ожидаются ливень, гроза и ветер с порывами до 20–25 м/с.

Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий сообщил, что в готовности находятся 311 автоматических датчиков для контроля состояния русел рек, более 3,2 тыс. устройств системы оповещения, а также дополнительно функционируют 706 сиренно-речевых установок на территории 29 муниципальных образований края, наиболее подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций подготовлено свыше 1,7 тыс. человек личного состава и 440 единиц техники.

По данным администрации края, особое внимание уделяется Туапсинскому муниципальному округу как наиболее паводкоопасному району Кубани. Там организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды на 25 участках из числа работников противопожарной службы, краевых и муниципальных спасателей, а также сотрудников администраций поселений.

Глава муниципального образования Сергей Бойко рассказал о готовности района к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка. Население оповестили об угрозе подтопления и запрете находиться в опасных зонах людям и технике. Подготовлены 35 пунктов временного размещения для экстренного развертывания и водооткачивающая техника для аварийно-спасательных работ.

Кроме того, о превентивных мерах доложили заместители глав Геленджика, Сочи и Анапы, где также прогнозируют ливни с грозами.

Алина Зорина