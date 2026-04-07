Полиция нашла прыгавших на арт-объекте в Некрасовском подростков

В поселке Некрасовском полиция нашла подростков 10-12 лет, которые прыгали и лазили по арт-объекту «Рояль» на набережной реки Солоницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

О случае вандализма рассказали ранее в администрации округа. Там подчеркивали, что набережная была благоустроена в 2025 году, а установленные на ней арт-объекты — не место для игр: «на них нельзя лазить, лежать и тем более прыгать и пинать их».

«Правоохранителями с детьми и их законными представителями проведена необходимая профилактическая работа»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова