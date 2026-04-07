Избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве учительницы будет Свердловский суд Перми

Расследованием убийства учительницы из Добрянки займется первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Завтра следователь этого подразделение обратится в Свердловский суд Перми с ходатайством об аресте подозреваемого в совершении этого преступления. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили информированные источники.

Преступление было совершено сегодня утром. 17-летний ученик девятого класса школы №5 Добрянки нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.