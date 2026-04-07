Названы 7 населенных пунктов Ставрополья, на дорогах к которым появится освещение

Ставропольский край в 2026 году оснастит искусственным освещением около 15 км региональных дорог в семи населенных пунктах, сообщили в региональном миндоре.

Подрядчики проложат сети на трассах «Минеральные Воды — Суворовская», «Левокумское — Николо-Александровское — Петропавловское», «Городовиковск — Тахта», «Александровское — Новоселицкое — Буденновск», «Розовка — Нагутское» и «М-29 «Кавказ» — Янкуль — Новый Бешпагир — Грачевка». Свет появится в селах Побегайловка, Новый Янкуль, Орбельяновка, Николо-Александровское, Тахта, Александровское и Нагутское.

Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа заявил, что власти выбирают участки по интенсивности трафика и количеству опасных зон. С 2023 года край уже обустроил освещение на 40 км трасс, а в 2025-м добавили еще 15 км — итого свыше 55 км. Евгений Штепа отмечает, что фонари резко снижают аварийность в темное время суток для водителей и пешеходов.

Региональные власти интегрируют работы в госпрограмму «Развитие транспортной системы» и нацпроект «Инфраструктура для жизни». В 2026 году параллельно отремонтируют 33 км дорог: заменят гравий на асфальтобетон, построят тротуары, пешеходные переходы, остановки и фонари. С 2020-го край обновил более 130 км региональных трасс, что вдвое превышает объемы предыдущих лет.

Федеральные трассы тоже модернизируют: до конца 2025-го на А-167 «Кочубей — Минеральные Воды» установят 35 км освещения в 11 пунктах, включая Нефтекумск и Буденновск. Ставрополье лидирует в СКФО по темпам развития уличного освещения: с 2023-го ежегодно добавляют по 10–15 км сетей. Подрядчики завершат пуско-наладку к осени 2026-го, синхронизировав с ремонтом самих дорог.

Станислав Маслаков