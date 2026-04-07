7 апреля стартуют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» встретится с «Баварией», а в Лиссабоне «Спортинг» сойдется с лондонским «Арсеналом».

«Реал» — «Бавария» — это, наверное, самая яркая вывеска среди всех четвертьфинальных матчей. Обычно перед такими встречами говорят о магии «Сантьяго Бернабеу» и о том, что Лига чемпионов — турнир «Реала». А тут еще и статистика на стороне королевского клуба, рассказал “Ъ FM” футбольный аналитик Константин Клещёв:

«Есть еще магия цифр. И она говорит нам, что "Реал" не проигрывал "Баварии" в последних девяти матчах: семь побед и две ничьих. Вот это уже гораздо серьезнее, чем рассуждения о магических свойствах стадиона, родных стенах и прочих деталях, которые обычно сопровождают такие большие противостояния».

Только вот букмекеры дают на выход сливочных в следующую стадию всего 40%, что, мягко говоря, немного. Да, на стадии 1/8 «Реал» тоже был аутсайдером, и тем не менее прошел «Манчестер Сити». Но слишком очевидны игровые проблемы «Мадрида». Например, 4 апреля команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке», пропустив мяч в компенсированное время. К тому же в воротах не будет культового вратаря Тибо Куртуа — у него травма.

А вот «Бавария» сейчас в любом составе хороша. Например, в чемпионате Германии, уступая «Фрайбургу» (0:2), мюнхенцы забили в концовке три мяча и одержали победу. С такой «Баварией» справиться будет сложно, даже если подключить магию, уверен комментатор, эксперт «Рейтинга букмекеров» Константин Генич:

«Эта "Бавария" может переломать и перелопатить абсолютно любого соперника, включая "Реал". Даже в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Оборона "Реала" очень уязвима и многое позволяет сопернику, а если дать "Баварии" свободу и Гарри Кейну с компанией позволить творить впереди, то "Реалу" точно не поздоровится».

В другом противостоянии — «Спортинг» против «Арсенала», которое также запланировано на 7 апреля, исход более предсказуем. Букмекеры дают на выход португальского клуба в полуфинал всего 21%. И если учесть, в каком порядке сейчас идет к победе «Арсенал», окажется, что эти проценты даже оптимистичны. Правда, немало поклонников футбола критикуют лондонцев за не самую зрелищную игру. К тому же клуб вылетел из Кубка Англии и не смог взять приз английской лиги. А пока «Арсенал» можно назвать командой без слабых мест, уверен футбольный эксперт Брайан Идову:

«"Арсенал" силен — у них как будто нет слабостей в обороне, и в их ворота тяжело забивать. Поэтому они могут добиваться результата за счет индивидуальных действий нападающих, выигрывать 1:0, 2:0 и ехать дальше за титулами».

7 апреля большинство нейтральных болельщиков наверняка выберет для просмотра встречу «Реал» — «Бавария», так как игры начинаются в одно и то же время, в 22:00 мск. А вот 8 апреля выбирать будет чуть сложнее: там нас ждут матчи ПСЖ — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Атлетико».

Владимир Осипов