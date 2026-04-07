Девелопер «Эталон» в первом квартале ускорил ввод жилья в три раза

Девелоперская группа «Эталон» (юрлицо — МКПАО «Эталон Групп») по итогам первого квартала 2026 года нарастила объем ввода жилья в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 237 тысяч кв. метров. Основной объем, 72% или 169 тысяч кв. метров, приходится на Москву. При этом головная компания застройщика, Etalon Group PLC, в 2025 году стала резидентом специального административного района в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелоперская группа «Эталон» по итогам первого квартала 2026 года в три раза нарастила объем ввода жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в портфеле действующих разрешений на строительство группы более 1,6 млн кв. метров, рассказали в объединении. Это, по мнению застройщика, «обеспечивает прозрачный горизонт планирования и фундамент для дальнейшего роста ввода и запусков новых проектов на 2026-2027 годы».

Основное направление работы группы «Эталон» — строительство жилой недвижимости для среднего класса. Финансовая отчетность показывает,что крупнейшим акционером объединения считается АФК «Система» с долей в 48,8%. Mubadala Investment Company держит 6,3% акций, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. Еще 0,6% было на руках у менеджмента «Эталона». Доля free float составила 35,2%.

Ранее «Ъ» писал, что застройщик «Эталон», по мнению Банка России, нарушил требования закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Регулятор направил компании предписание о недопущении в будущем таких нарушений.

Матвей Николаев