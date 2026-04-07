Бывший пресс-секретарь челябинских губернаторов хочет выйти из колонии по УДО

В Копейский городской суд поступило ходатайство бывшего пресс-секретаря губернаторов Челябинской области Дмитрия Федечкина, осужденного за мошенничество и растрату. В заявлении он попросил об условно-досрочном освобождении из колонии. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 15 апреля.

Дмитрий Федечкин занимал должность начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области в 2016-2019 годах. Большую часть этого времени он работал при губернаторе Борисе Дубровском, а под конец срока — при Алексее Текслере.

В июле 2021 года Дмитрия Федечкина задержали в Сахалинской области. Ему предъявили растрату из бюджета издательства «Губернские ведомости» (принадлежит правительству региона) в размере 2,9 млн руб. В 2020-2021 годах Дмитрий Федечкин руководил этой организацией. Суд установил, что деньги были похищены путем увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, при пособничестве своего заместителя были растрачены на корпоративные мероприятия деньги, вверенные им на премии подчиненным.

Дмитрий Федечкин вину в содеянном не признает. В октябре 2023 года ему вынесли приговор. Южно-Сахалинский городской суд признал Дмитрия Федечкина виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

