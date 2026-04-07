«Трамп в Иране — один у врат ада»

Мировые СМИ комментируют очередной ультиматум, который Дональд Трамп предъявил властям Ирана. Кто-то отмечает, что, приведя свои угрозы в исполнение, президент США совершит военное преступление. Кто-то убежден, что они поставят крест на надеждах США заставить иранцев свергнуть режим. Однако кажется, что никто из комментаторов не рассчитывает на то, что этот ультиматум остановит конфликт.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

CNN (Атланта, США) Угрозы Трампа совершить множество военных преступлений достигли кульминации в войне с Ираном Больше десятка лет президент предлагал меры, которые могут квалифицироваться как военные преступления… Теперь он обещает воплотить свои угрозы на самом крупном театре боевых действий, который только можно себе представить… Реализация этих угроз может означать не только серьезную эскалацию войны в Иране, но, возможно, и… долгосрочное изменение представлений о морали США на мировой арене. Это ознаменует и реальную смену стратегии, учитывая, что Трамп говорил о возможности подтолкнуть иранский народ к свержению своего правительства. Нападения на инфраструктуру Ирана таким образом, что это будет вредить гражданскому населению, на годы может настроить население Ирана против Соединенных Штатов.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Апокалиптические угрозы Трампа — признак не силы, но моральной и стратегической слабости 52-я статья дополнительного протокола к Женевским конвенциям запрещает нанесение ударов по гражданским объектам… Это применимо и к Соединенным Штатам, если угрозы Дональда Трампа… «отбросить Иран в каменный век» бомбардировками будут воплощены в жизнь. Такие основополагающие принципы международного права стоят повторения в то время, как господин Трамп и его министр войны Пит Хегсет, похоже… бредят в лихорадке кровожадности… Остальному миру не остается ничего, кроме как ждать и надеяться, что не произойдет разрушительной эскалации незаконной войны США и Израиля, которая привела бы к непредсказуемым и выходящим из-под контроля последствиям… В ближайшие часы тысячи жизней и непосредственное будущее мировой экономики будут зависеть от непредсказуемой воли президента США, руководствующегося лишь собственными инстинктами самовозвеличивания и лестью… своих советников.

Le Figaro (Париж, Франция) Трамп в Иране — один у врат ада Дональд Трамп предъявил иранцам ультиматум, который в равной степени применим и к нему самому. Если он слишком поспешно отступит, он рискует укрепить Тегеран в ущерб Америке. Если же он выполнит свою угрозу обрушить «ад», он втянет мир в серьезную эскалацию. Ад может иметь множество обличий. Одно из них — масштабное разрушение гражданской инфраструктуры, чреватое отчуждением иранского общественного мнения и провоцированием гуманитарной катастрофы или даже массового исхода в Европу… Другое — обострение регионального конфликта с ответными мерами и эскалацией угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции, устойчивым ростом цен на нефть, сплочением иракских шиитов вокруг Ирана и привлечением монархий Персидского залива к освобождению Ормузского пролива.

Global Times (Пекин, Китай) Дедлайн приближается, Трамп снова угрожает Ирану, эксперты говорят, что война вряд ли закончится ультиматумом Нынешнее развитие событий говорит о том, что Тегеран вряд ли пойдет на существенные уступки, в то время как у Вашингтона также ограничены возможности по изменению своей позиции. В сочетании с ролью Израиля в развитии конфликта этот самый новый из «ультиматумов», скорее всего, приведет к более драматическому и неопределенному развитию событий… Конфликт вряд ли завершится на условиях Вашингтона просто из-за того, Трамп выдвинул ультиматум. Он, скорее всего, затянется. Такой сценарий был бы политической катастрофой для США, поскольку затяжной конфликт усиливает давление и усугубляет раскол внутри страны.

ABC News (Сидней, Австралия) Переменчивая риторика Дональда Трампа о войне с Ираном подрывает доверие к нему, которое и так быстро сокращается Все более неадекватные высказывания Трампа означают, что слово президента США — которое когда-то воспринималось с большим уважением — теперь имеет тот же вес, что и слово «зловещего» режима, который, по его словам, он уже несколько раз уничтожил. Когда он выступил на пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома, было явным то, что теперь время работает против него. Уровень доверия к нему быстро падает. В последние недели Трамп несколько раз назначал дедлайны, затем сдавал назад и продлевал их.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Николай Зубов