Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Прикамье на 10%

В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года в Пермском крае зарегистрирован 11441 случай гриппа и ОРВИ, количество заболевших ниже уровня предыдущей недели на 10,6 %. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа, среди больных с респираторными симптомами циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.