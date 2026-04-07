В Ростовской области планируется использовать авиацию для вызова дождя

Весной в Ростовской области могут применить авиацию, чтобы вызвать дождь. Об этом в интервью газете «Молот» сообщила глава регионального минсельхоза Анна Касьяненко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В этом году, если на полях будет мало влаги, снова воспользуемся силами авиации. Если понадобится, такие работы проведем в апреле или мае»,— пояснила госпожа Касьяненко, добавив, что сейчас обсуждается возможность вызывать осадки в регионе с помощью беспилотников.

Наталья Шинкарева