MAX-канал мэра Новороссийска побил рекорд по цитируемости в Краснодарском крае

Канал главы Новороссийска Андрея Кравченко в мессенджере MAX побил рекорд по цитируемости и занял седьмое место в рейтинге каналов в Краснодарском крае, об этом сообщила креативный директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинг» Оксана Маклакова в ходе «МедиаМастерской 2026» в Краснодаре.

На канал Андрея Кравченко в MAX подписаны 26,4 тыс. человек. Индекс цитируемости канала составил 2597, это наиболее высокий показатель среди других участников рейтинга.

Глава Новороссийска оказался единственным мэром в региональном топе — основную часть занимают новостные паблики, вторую строчку занял мониторинговый канал с оповещениями.

