На обновление трамвайной инфраструктуры в Перми направлено еще 567,6 млн рублей
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предоставила еще 567,6 млн руб. для реализации проекта модернизации трамвайной сети в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Средства в качестве аванса направлены генеральному подрядчику, ООО «Мовиста Регионы Пермь», для реконструкции трамвайных путей по улицам Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина. Это первые средства, направленные на реализацию строительных работ. Как рассказал исполнительный директор «ВЭБ.РФ» Валерий Снежко, ранее деньги выделялись на обновление подвижного состава — покупку и поставку 44 трамваев «Львенок». На сегодняшний день «ВЭБ.РФ» предоставила для реализации проекта 3,3 млрд руб. Всего сумма одобренного кредита составит 10,4 млрд руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, Пермский край стал одним из десяти регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В Перми проект включает в себя капитальный ремонт трамвайных путей (35 км одиночного трамвайного пути), обновление подвижного состава (44 трамвая «Львенок»), реконструкцию семи тяговых подстанций и трамвайного депо «Балатово».
Уже обновлена трамвайная линия на улице Куйбышева — между улицами Революции и Белинского, завершилась модернизация линии по ул. Мира.
По данным краевого министерства транспорта, сейчас работы сосредоточены на трех улицах: Белинского (от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана), Чернышевского (от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана) и Сибирской (от ул. Революции до площади Трудовой доблести).
Следующим этапом станет обновление трамвайной инфраструктуры на улицах Петропавловской, Ленина и Куйбышева. После завершения всех работ почти на 30% повысится скорость движения вагонов и существенно снизится уровень шума. Обновление трамвайной сети города должно завершиться к середине 2027 года.
Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней структурой холдинга «Мовиста Регионы». Всего планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей.