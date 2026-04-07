На обновление трамвайной инфраструктуры в Перми направлено еще 567,6 млн рублей

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предоставила еще 567,6 млн руб. для реализации проекта модернизации трамвайной сети в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Средства в качестве аванса направлены генеральному подрядчику, ООО «Мовиста Регионы Пермь», для реконструкции трамвайных путей по улицам Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина. Это первые средства, направленные на реализацию строительных работ. Как рассказал исполнительный директор «ВЭБ.РФ» Валерий Снежко, ранее деньги выделялись на обновление подвижного состава — покупку и поставку 44 трамваев «Львенок». На сегодняшний день «ВЭБ.РФ» предоставила для реализации проекта 3,3 млрд руб. Всего сумма одобренного кредита составит 10,4 млрд руб.

Напомним, Пермский край стал одним из десяти регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В Перми проект включает в себя капитальный ремонт трамвайных путей (35 км одиночного трамвайного пути), обновление подвижного состава (44 трамвая «Львенок»), реконструкцию семи тяговых подстанций и трамвайного депо «Балатово».

Уже обновлена трамвайная линия на улице Куйбышева — между улицами Революции и Белинского, завершилась модернизация линии по ул. Мира.

По данным краевого министерства транспорта, сейчас работы сосредоточены на трех улицах: Белинского (от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана), Чернышевского (от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана) и Сибирской (от ул. Революции до площади Трудовой доблести).

Следующим этапом станет обновление трамвайной инфраструктуры на улицах Петропавловской, Ленина и Куйбышева. После завершения всех работ почти на 30% повысится скорость движения вагонов и существенно снизится уровень шума. Обновление трамвайной сети города должно завершиться к середине 2027 года.

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней структурой холдинга «Мовиста Регионы». Всего планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей.