В Усть-Донецком лесничестве высадили 16,8 тысяч сеянцев сосны

Волонтеры Ростовского управления «Почты России» совместно с экологическим сервисом «Сохрани лес» на площади 4 га в Усть-Донецком лесничестве высадили 16,8 тыс. сеянцев сосны. Как сообщает пресс-служба управления, посадку провели на территории, которая в 2017 году пострадала от пожара.

Фото: пресс-служба УФПС Ростовской области

Как рассказала директор группы регионов Москва и Черноземье «Почты России» Ксения Ефимова, второй год совместный экологический проект показывает высокие результаты. «Мы видим масштаб отклика наших клиентов и сотрудников: в Ростовской области это более 98 тыс. взносов на лесовосстановление»,— комментирует Ксения Ефимова. Минимальный размер взноса составляет 50 руб.

«Почта России» и «Сохрани лес» высадили уже более 200 тыс. деревьев в республиках Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, а также в Московской и Калининградской областях. Площадь «почтового леса» составила 68 га.

